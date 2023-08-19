Действия противника непредсказуемы, отметил Данилов.

Украинская сторона не планирует вмешиваться в работе Курской атомной электростанции.

Действия российской стороны непредсказуемы, российский диктатор Владимир Путин "в начале своей деятельности взрывал у себя дома дома с живыми людьми, поэтому от них можно ожидать все, что угодно", рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире "Украинского радио".

В то же время, чиновник подчеркнул, что украинская сторона отслеживает все процессы, которые происходят.

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"У Украины нет намерений вмешиваться в работу объектов, о которых пишут в соцсетях, в том числе и Курской АЭС. Мы атакуем те объекты, которые имеют непосредственное отношение к военному делу и здесь не должны спрашивать ни у кого разрешения. Делаем мы это нашим оружием, которое с каждым днем становится все лучше и лучше", - подчеркнул секретарь СНБО.

Почему Курская АЭС оказалась в центре внимания - что надо знать

Украинская военная разведка в конце 2022 года сообщила, что российские оккупанты на Курской атомной электростанции (находится в городе Курчатов) хранят и обслуживают ракеты и, возможно, дроны-камикадзе иранского производства, которыми атакуют наше государство.

В Украине призвали международные организации проверить эти сведения. Позже СМИ писали, что власти РФ хотят спровоцировать аварию на Курской АЭС и обвинить в преступлении украинскую сторону.

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