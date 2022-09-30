В Альянсе призвали президента РФ прекратить войну.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что мобилизация, угрозы применения ядерного оружия и попытка аннексии украинских территорий - все это свидетельствует о полном провале стратегических планов президента Российской Федерации Владимира Путина в войне против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции в Брюсселе.

"Это решающий момент. Путин мобилизовал еще сотни тысяч военных, прибегает к безответственному бряцанию ядерным оружием, и теперь незаконно аннексировал больше украинской территории. Это все вместе является наиболее серьезным обострением со времени начала войны. Ничто из этого не показывает силу. Это показывает слабость. Это признание, что война не идет в соответствии с планом. И что Путин полностью провалился в своих стратегических целях", - подчеркнул Столтенберг.

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Как заявил генеральный секретарь Альянса, Путин несет полную ответственность за эту войну. "Мы призываем Путина прекратить эту войну. Он ответственен за начало войны, и он несет ответственность за ее прекращение", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что Украина - это жертва, а Россия - это агрессор.

"Если Россия прекратит воевать - наступит мир. Если Украина прекратит воевать - она прекратит существование как независимое и суверенное государство в Европе", - добавил Столтенберг.

По его словам, НАТО вновь подтверждает непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Мобилизация в РФ 2022 и попытка аннексии Россией части ряда областей Украины - важные новости

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации российских военнослужащих запаса на войну с Украиной. Также Путин, говоря о ядерном оружии, заявил, что использует все имеющиеся средства в случае якобы появления угрозы территориальной целостности РФ. В своем экстренном выступлении, посвященном объявлению частичной мобилизации в РФ, он сказал: "Все, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".

Российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской - о выходе из состава Украины и присоединении к России, в Донецкой и Луганской - о присоединении к РФ.

Жители захваченных оккупантами территорий не хотели участвовать в псевдореферендумах, поэтому их оккупанты заставляли голосовать под дулами автоматов. По результатам, которые продемонстрировала российская пропаганда, более 90% участников "референдума" проголосовали "за".

Ряд стран, в частности ЕС и США, объявили, что не будут признавать результаты фейкового голосования.

Путин 30 сентября объявил об аннексии частей четырех областей Украины и предложил Киеву переговоры.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что договориться о сосуществовании с Путиным невозможно, поэтому Украина будет вести диалог с другим президентом РФ. Глава государства убежден, что "только путь усиления Украины и изгнания оккупантов со всей ее территории возвращает мир".

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