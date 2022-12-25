Президенту России необходимо вернуться к реальности, считают в ОП.

Советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк отреагировал на новые заявления президента РФ Владимира Путина насчет войны против Украины.

Подоляк в Twitter написал, что "субъекту Путину нужно вернуться к реальности". "...Россия единолично напала на Украину и убивает граждан. Никаких других "стран, мотивов, геополитики" нет", - отметил советник председателя ОП.

По его словам, РФ не хочет переговоров, а пытается избежать ответственности за преступления, совершенные в Украине.

Видео дня

"...Это очевидно, поэтому движемся к трибуналу", - отметил Подоляк.

25 декабря стало известно, что Владимир Путин назвал новую цель войны против украинского государства. Он утверждал, что в основе войны в нашем государстве лежит якобы политика геополитических оппонентов РФ, которая якобы направлена на "растаскивание исторической России".

Война Путина против Украины - что надо знать

Напомним, в начале полномасштабного вторжения власти РФ заявляли, что цель "спецоперации" (именно так они называют войну) - "денацификация" и "демилитаризация" Украины.

Киев поддержали вооружением и техникой ряд западных государств, и в Москве не раз заявляли, что россияне "воюют с НАТО".

Стоит отметить, что украинская власть не хочет вести мирные переговоры с Владимиром Путиным. Киев считает, что захватчики могут использовать переговорный процесс для подготовки к новым агрессивным действиям.

Кроме того, российские власти не хотят вести переговоры о судьбе уже оккупированных территорий Украины. Украинская же сторона сочтет победой в войне с РФ только освобождение всей своей земли, в том числе части Донбасса и Крыма.

Вас также могут заинтересовать новости: