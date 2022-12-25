Российские президент заявил, что они двигаются в правильном направлении.

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал новую цель войны против Украины. Глава Кремля заявил, что он пытается "объединить русский народ".

По его словам, в основе войны в Украине лежит якобы политика геополитических оппонентов России, которая якобы направлена на "растаскивание исторической России".

"Разделяй и властвуй. Вот они (оппоненты - УНИАН) всегда старались это сделать, пытаются это сделать и сейчас. А наша-то цель в другом - в объединении русского народа", - цитирует Путина российское пропагандистское издание РБК.

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При этом он заявил, что Кремль "действует в правильном направлении".

"Я считаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей. И другого выбора, кроме как защита наших граждан, у нас просто нет", - заявил президент РФ.

Война в Украине - заявления России

В Москве неоднократно заявляли, что армия РФ воюют в Украине не с ВСУ, а с войсками НАТО. В самом начале вторжения россиян в Украину в Кремле объясняли войну необходимостью провести "демилитаризацию" и "денацификацию".

16 декабря зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "законными военными целями" в войне против Украины могут быть и объекты гражданской инфраструктуры.

23 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оккупанты "существенно продвинулись" в вопросах "демилитаризации" Украины.

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