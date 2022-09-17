Нашей авиацией нанесено 15 ударов по расположению врага.

В Оперативном командовании "Юг" сообщили об уничтожении 33 российских оккупантов и их техники.

Об этом говорится в сообщении на странице Командования в Facebook по итогам текущей оперативной обстановки на юге Украины за 16 сентября.

"Обстановка в нашей операционной зоне, на южнобугском направлении остается достаточно сложной, напряженной, но контролируемой Силами обороны", - говорится в заметке.

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Отмечается, что оккупанты время от времени решаются на отчаянные попытки улучшить свое тактическое положение путем активных действий. Так, враг дважды в течение дня попытался провести штурмовые действия по направлениям: Правдино - Степная Долина и Архангельское - Ивановка. В обоих случаях силами до взвода, несмотря на поддержку танка Т-72 и БМП-2, успеха не имел и, понеся потери, отступил.

"В течение дня враг совершил 4 авиаудара по нашим позициям и ракетный удар по Криворожью. 4 раза обстреливал Никопольский район", - говорится в сообщении

Отмечается, что в направлении Кривого Рога враг продолжает атаковать критическую инфраструктуру с целью создания техногенной катастрофы, затруднения движения украинских войск и создания социального напряжения.

"Крылатыми ракетами воздушного базирования Х-22 нанесены существенные разрушения гидротехническим сооружениям региона. Спасательные и аварийные службы задействованы в максимальном варианте, работают над ликвидацией последствий", - отметили в Командовании.

Тем временем, говорится в заметке, в Зеленодольской общине, обстреливая мирные населенные пункты, оккупанты убили в большой Костромке двух мужчин, еще один - ранен. В селе есть разрушения, масштабы уточняются.

По Никопольщине враг бил тяжелой артиллерией и реактивными системами залпового огня. Обстреляны три населенных пункта: Никополь, Ильинка и Марьевка. Повреждены три частных дома, газопровод, ранены два гражданских лица.

"Нашей авиацией нанесено 15 ударов по расположению врага, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 250 огневых задач, в том числе по районам сосредоточения живой силы и техники вблизи Старой Збурьевки, пункта управления, непосредственно, в Херсоне, по станции радиоэлектронной борьбы в Новой Каховке и по альтернативной понтонной переправе близ Садового", - говорится в сообщении.

Подтвержденные потери врага составляют: 33 оккупанта, два танка, 152 мм гаубица "Мста-Б", 120 мм мобильный миномет и девять единиц авто-бронетехники. Остальное - доразведывается.

"Корабельная группировка вражеского флота из 11 кораблей и катеров, выбрав для укрытия от поражений и шторма, прячется возле южного побережья Крыма, оставила начеку 3 надводных носителя 24-х крылатых ракет типа "Калибр", а также 4 бдк", - сообщили в ОК "Юг".

Как сообщал УНИАН, количество ликвидированных оккупантов в Украине превысило 54 тысячи. В течение 15 сентября ВСУ устранили 200 врагов. Наши бойцы также превратили в металлолом более 50 единиц техники противника.