В результате удара ранения получила "начальник департамента труда", погиб ее водитель.

В оккупированном Херсоне прогремела серия мощных взрывов.

Об этом сообщает Суспільне.

Над админзданием в центре города поднялся густой дым.

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Как отметил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, взрывы, вероятно, произошли вблизи здания захваченной россиянами ОГА - в районе апелляционного суда.

Россия уже успела обвинить в ударе ВСУ. Кремлевские пропагандисты оперативно оказались на месте инцидента.

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко, в свою очередь, отметил, что взрыв мог произойти в помещении, где расположены кабинеты коллаборанта Стремоусова и гауляйтера Елисеева.

ОБНОВЛЕНО 11:53 Российское РИА Новости сообщает о точном попадании ракеты в здание захваченной оккупантами и коллаборантами "администрации".

В результате удара ранения получила "начальник департамента труда", погиб ее водитель.

Война в Украине: актуальные данные

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и в Харьковской области. Освобождены уже тысячи квадратных километров оккупированной территории, включая Изюм, Балаклею и Купянск.

Вместе с тем украинские правоохранители в деоккупированных населенных пунктах находят доказательства военных преступлений РФ, в том числе места пыток гражданских.

На Херсонском направлении логистика врага - под огневым контролем ВСУ. Как отчитались в ОК "Юг", ВСУ сделали невозможным использование оккупантами Каховского моста.

На Донецком направлении россияне не прекращают попыток штурмов. Силы обороны Украины успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Веселая Долина, Майорськ и Зайцевое.

Но, как отметил глава Луганской ОВА, из-за успехов контрнаступления ВСУ начали переходить к обороне. Строительство фортификационных сооружений замечено в Сватово - Троицкое - Кременная.

С начала полномасштабного вторжения защитники ликвидировали уже 54 050 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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