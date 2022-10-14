Враг сейчас пытается строить укрепления в районе Сватово и Кременной на Луганщине.

Вооруженные силы Украины отражают безумные атаки российской оккупационной армии на Иванград Донецкой области.

Об этом сообщил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что сейчас враг концентрирует основной свой удар в районе Бахмута.

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"Особенно Иванград они безумно атакуют, и наши силы делают все, чтобы отразить эти атаки и сдерживают врага. Это направление уже много месяцев является для них главным", - рассказал Череватый.

По его словам, также идут тяжелые бои на Авдеевском направлении, где подразделения ВСУ держат оборону. В частности, враг сейчас пытается строить укрепления в районе Сватово и Кременной на Луганщине.

Говоря об освобождении от врага территории Харьковщины и Луганщины, Череватый отметил, что сейчас командование, штабы работают над тем, чтобы продолжать деоккупацию украинской земли.

"Но эта работа требует некоторой тишины. И это дает свой результат, когда враг неожиданно получает удар там, где он не совсем надеялся его получить", - сказал он.

Спикер подчеркнул, что ВСУ ожидает новые виды оружия от партнеров. Он убежден, что украинские военные очень быстро овладеют новой техникой, а каждое поступление западного высоточного оружия "ускоряет на определенный срок нашу победу".

Контрнаступление ВСУ

Продолжается контрнаступление Сил обороны в Херсонской и Харьковской областях. 6 жовтя сообщалось об освобождении 29 населенных пунктов на юге с начала этого месяца.

На Харьковском направлении наши войска продвинулись в глубину обороны оккупантов на 55 км. Также было освобождено 93 населенных пункта и взято под контроль более 2 тысяч 400 квадратных километров Слобожанщины.

С 1 октября в Херсонской области освободили и стабилизировали более 500 квадратных километров территории и десятки населенных пунктов.

По данным разведки Британии, украинские защитники оттеснили линию фронта еще до 20 километров вперед, главным образом делая успехи на восточном берегу реки Ингулец и на западном берегу реки Днепр.

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