Кремлевские рупоры заявляют, что украинская артиллерия бьет по оккупантам без передышки.

Пока украинские воины успешно идут в сторону Херсона российские пропагандисты устроили неподдельную панику, заявляя о штурме и непрерывных артиллерийских обстрелов.

Фактически идентичные сообщения появились в Телеграм-каналах руснявых пропагандистов.

"Направление Дудчаны-Миловое. Атака ВСУ. Ожесточенные бои. Примерно два батальона перешли в наступление на оборону", – пишут российские оккупанты.

Видео дня

Все в один голос заявляют, что на Херсонском направлении идут "тяжелейшие бои".

Информацию пропагандистов подтверждает украинский артиллерист, который находится на этом направлении.

"Настоящий штурм! Жмем мразоту к Днепру. ... Еще никогда не слышал столько выстрелов за единицу времени. Еще никогда не видел столько боевой техники, включая авиа. Стволы раскалены, до Берислава 4 населенных пункта", – пишет артиллерист в Twitter.

Контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении

Украинские силы прорвали линию фронта в Херсоне в начале месяца, как тогда признало российское министерство обороны, что стало наибольшим продвижением Украины на юге с начала полномасштабного вторжения Москвы в феврале. С тех пор Киев отвоевал значительную территорию к западу от Днепра.

По данным Сил обороны юга Украины, ВСУ продолжают оттеснять врага к правому берегу Днепра и держать контроль над переправами.

В Офисе президента сообщили, что ВСУ деоккупировали уже 1 тысячу 620 населенных пунктов с начала полномасштабной вооруженной агрессии России. При этом в Херсонской области освобождены 75 населенных пунктов.

Американское издание Financial Times опубликовало материал, в котором прогнозирует, что украинские войска могут отвоевать Херсон и полностью освободить западный берег Днепра уже на следующей неделе. Авторы публикации даже отмечают, что россияне готовятся к "финальной битве за Херсон".

Таким прогнозам поспособствовал ряд точных ударов ВСУ по вражеским боекомплектам, складам боеприпасов и командным пунктам, а также уничтожение всех переправ через Днепр. Кроме того, накануне коллаборант Сальдо призвал Кремль помочь с эвакуацией жителей Херсона в Россию, другой Стремоусов истерично заявил, что это не правильно, и никакой массовой эвакуации не планируется.

Вас также могут заинтересовать новости: