РФ, предположительно, оправляется после событий на внутриполитической арене, отметили в Воздушных силах украинской армии.

Россия пока не наносит массовые удары по Украине, поскольку может накапливать ракеты для более коварных намерений.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона. "Очевидно, враг что-то припасает, накапливает для каких-то более коварных намерений. Можно только предполагать, что у них сейчас в голове после тех событий, которые произошли в РФ", - сказал он.

По словам Игната, Россия, вероятно, сейчас приходит в себя после событий на внутриполитической арене, в частности, неудачного бунта главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

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При этом, он отметил, что российская авиация продолжает атаковать Украину. "Активность тактической авиации есть всегда на фронте. Ни одного дня я не помню за несколько месяцев, чтобы не работали управляемыми авиабомбами", - добавил представитель Воздушных сил.

Война в Украине - новости, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, опубликованным 1 июля, за прошедшие сутки противник нанес 8 ракетных и 58 авиационных ударов по территории Украины, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск, военным и гражданским инфраструктурным объектам Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В результате ракетного удара оккупантов крылатой ракетой наземного базирования "Искандер-К" по школе в Сергеевке Донецкой области 2 гражданских человека погибли и 6 - ранены, школа полностью разрушена.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и один - по зенитно-ракетному комплексу врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки, в частности, поразили один пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, три склада боеприпасов и 24 артиллерийских средства на огневых позициях.

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