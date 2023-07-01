Россия пока не наносит массовые удары по Украине, поскольку может накапливать ракеты для более коварных намерений.
Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона. "Очевидно, враг что-то припасает, накапливает для каких-то более коварных намерений. Можно только предполагать, что у них сейчас в голове после тех событий, которые произошли в РФ", - сказал он.
По словам Игната, Россия, вероятно, сейчас приходит в себя после событий на внутриполитической арене, в частности, неудачного бунта главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
При этом, он отметил, что российская авиация продолжает атаковать Украину. "Активность тактической авиации есть всегда на фронте. Ни одного дня я не помню за несколько месяцев, чтобы не работали управляемыми авиабомбами", - добавил представитель Воздушных сил.
Война в Украине - новости, которые стоит знать
Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, опубликованным 1 июля, за прошедшие сутки противник нанес 8 ракетных и 58 авиационных ударов по территории Украины, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск, военным и гражданским инфраструктурным объектам Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
В результате ракетного удара оккупантов крылатой ракетой наземного базирования "Искандер-К" по школе в Сергеевке Донецкой области 2 гражданских человека погибли и 6 - ранены, школа полностью разрушена.
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и один - по зенитно-ракетному комплексу врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки, в частности, поразили один пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, три склада боеприпасов и 24 артиллерийских средства на огневых позициях.