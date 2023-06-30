Ракетчики и артиллеристы за сутки поразили шесть районов сосредоточения живой силы противника, отметил Генштаб ВСУ.

За сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения живой силы российских захватчиков и один - по вражескому зенитно-ракетному комплексу.

Артиллеристы и ракетчики поразили, в частности, 24 артиллерийских средства на огневых позициях, об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook в пятницу, 30 июня.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, три склада боеприпасов... и станцию радиоэлектронной борьбы российских захватчиков", - отмечается в сводке Генштаба.

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Как сообщал УНИАН, ранее 30 июня украинские воины продолжают контрнаступать на Бердянском и Мелитопольском направлениях, а также давят на фланги врага в городе Бахмут Донецкой области.

Также сегодня командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что на этом направлении подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в течение суток выполнили 1 тыс. 130 огневых задач.

За последние сутки потери врага ликвидированными и ранеными составили почти три роты. Уничтожено было также 13 единиц вооружения и военной техники. Стоит отметить, что общие потери России в Украине составляют примерно 228 тыс. 340 человек.

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