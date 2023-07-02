Кроме того, уничтожено много техники противника.

На Таврическом направлении за последние сутки потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили почти две роты.

Как сообщил в своем Telegram-канале командующий Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, подразделения ракетных войск и артиллерии этого направления в течение суток выполнили 1 тыс. 242 огневых задания.

По его словам, за последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты.

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"Уничтожено 17 единиц военной техники противника. В частности, танк, противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", МТЛБ, два БПЛА "Supercam", БпЛА "Zala", три пушки 2А36 "Гиацинт-Б", станция РЭБ, зенитный ракетный комплекс 9К330 "Тор" и автомобильная техника", - отметил командующий.

Также, как проинформировал Тарнавский, было уничтожено четыре склада боеприпасов врага.

Новости с фронта

Как сообщал УНИАН, за эту неделю, с 26 июня по 2 июля, Силы обороны уничтожили 476 единиц вооружения и военной техники врага.

В частности, российские захватчики потеряли 22 танка, 82 боевых бронированных машины, 154 артиллерийские системы, 13 РСЗО, 5 установок ПВО, 81 единицу автотехники, 31 единицу спецтехники. Также Силы обороны Украины сбили один самолет, две вражеских ракеты и 85 БпЛА.

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