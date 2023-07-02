Враг стал активнее применять технику, что свидетельствует о необходимости использования резервов.

Ситуация на фронте на Бахмутском направлении является оптимистичной и позитивной, и уже месяц там происходит стабильное продвижение вперед. Об этом сообщил командир подразделения разведчиков "Терра" Николай Волохов в эфире телемарафона.

"Где-то последний месяц стабильных успехов продвижения вперед - освобождение украинской земли от врага, отвоевывание того, что было потеряно, и уже начинается понемногу заход на те территории, которые мы с самого начала и не контролировали. Поэтому в целом все достаточно позитивно и оптимистично", - сказал он.

Волохов отметил, что, конечно, еще рано говорить о какой-то победе, но если динамика будет развиваться дальше так же, то Бахмут скоро вернется под контроль Украины. "Или по крайней мере то, что от него осталось станет Украиной, как это и должно быть", - добавил военнослужащий.

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Также Волохов рассказал, что в последнее время изменился характер боев в районе Бахмута.

"Характер столкновений - много пехотных боев, но в последнее время и с нашей стороны, и с вражеской много привлекается танков. Если до этого был период, что была только пехота, то сейчас враг показывает активно технику. Для нас это хороший знак, потому что это свидетельствует о том, что они тем, что было, не справляются и им надо извлекать резервы", - сказал командир подразделения разведчиков.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, на южном фланге Бахмутского направления силы обороны Украины двигаются вперед но имеют частичный успех, а на Северном - продолжаются бои, враг перебросил туда два десантно-штурмовых полка. Также ВСУ постепенно продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток на этих направлениях произошло более 28 боевых столкновений.

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