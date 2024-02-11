Если это произойдет, то поставки и логистика для украинских подразделений в этом районе очень усложнится.

РФ пытается прорваться южнее коксохимического завода и карьера в Авдеевке и перерезать украинские логистические пути снабжения, рассказал в эфире телемарафона спикер пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий.

Он пояснил, что РФ пытается сделать в этом регионе оперативное окружение Сил обороны Украины: "Если они выйдут ближе к той артерии снабжения, той дороге, которая проходит мимо коксохимического завода, чуть западнее, то снабжение, логистика, замена и усиление наших подразделений в операционном районе Авдеевки будет очень затруднено".

Он также рассказал, что 8 февраля РФ нанесла авиаудар по гражданскому Пункту несокрушимости в Авдеевке, когда там в укрытии находились люди.

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"Мы до сих пор не знаем количество жертв этого очередного военного преступления россиян, потому что нет возможности верифицировать эту ситуацию — очень усложнен процесс въезда в Авдеевку для гражданских. То есть военные с риском для своей жизни могут заезжать - они там выполняют задачи, а, например, правоохранительные органы, которые это верифицируют, они до сих пор не имеют информации", – рассказал Лыховий.

Ситуация в Авдеевке осложняется: последние новости

Недавно командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что РФ пытается любой ценой захватить Авдеевку. Он отметил, что Россия начала чаще использовать на этом направлении бронетехнику.

Ситуация в Авдеевке остается сложной и для РФ. Так, по данным Forbes, РФ в боях за Авдеевку потеряла почти целую механизированную дивизию танков - 214 единиц.

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