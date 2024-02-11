В течение суток силы обороны уничтожили на этом направлении 9 танков и 11 бронемашин.

В операционной зоне ОСГВ "Таврия" российские оккупанты начали активнее использовать бронетехнику во время штурмовых операций, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Напряженной, но контролируемой остается обстановка в операционной зоне ОСУВ "Таврия". Мы видим цель противника - любой ценой и как можно быстрее захватить Авдеевку, Новомихайловку и утраченные им прошлым летом территории", - сообщил Тарнавский.

Он также добавил, что в целом, за прошедшие сутки на этом направлении потери оккупантов составили 458 человек и 25 единиц военной техники, не учитывая БПЛА.

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"Среди уничтоженной или поврежденной техники-9 танков, 11 боевых бронемашин, 2 артиллерийские системы, 2 автомобиля и 1 единица специальной техники. Также взлетел в воздух 1 склад боеприпасов. Уничтожен еще 1 важный объект россиян. Нейтрализовано или уничтожено 139 БПЛА различных типов", - сказал Тарнавский.

По словам командующего, за прошедшие сутки армия РФ нанесла 25 авиационных и 2 ракетных удара, совершила 57 штурмовых действий и 663 артобстрела.

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На днях Тарнавский сообщал, что в операционной зоне ОСУВ "Таврия" российские оккупанты все чаще совершают химические атаки. В течение лишь одних суток на этом направлении враг совершил 6 сбросов боеприпасов с химическим веществом слезоточиво-удушающего действия хлорпикрин.

По информации Forbes, РФ в боях за Авдеевку потеряла огромное количество танков. За каждый уничтоженный украинский танк РФ "отплачивает" 12 своими. Всего, в боях за Авдеевку враг потерял 214 единиц танков, что составляет десятую часть от общего количества на фронте.

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