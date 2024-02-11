Соотношение танковых потерь России и Украины возле Авдеевки составляет 12 к 1, выяснили журналисты.

В попытках захватить несколько квадратных миль разрушенной и обезлюдевшей Авдеевки, Кремль потерял почти целую механизированную дивизию танков - 214 единиц. Это количество составляет десятую часть танков, которая воюет сейчас на территории Украины.

Огромные потери РФ на 11 февраля 2024 года описываются в статье издания Forbes со ссылкой на данные аналитиков из открытых источников. Так, перед распадом Советского Союза 10-тысячная мотострелковая дивизия "на бумаге" имела 220 танков. "С момента наступления на Авдеевку в начале октября российские 2-я и 41-я общевойсковые армии потеряли 214 танков. В основном Т-72 и Т-80, но также и несколько высококлассных Т-90. Между тем украинские бригады в Авдеевке и вокруг нее потеряли только 18 танков", - пишет Forbs.

Потери российских танков в районе Авдеевки составляют потенциально более десятой части всех танков, которые имеют российские войска в Украине. Соотношение потерь в размере 12 к 1, которые понесла Россия во время штурма Авдеевки, нельзя оправдать тем, что украинские военные не разместили достаточно танков для обороны. Фактически, украинские силы развернули танки, в том числе одни из лучших немецких Leopard 2A6.

Видео дня

Традиционное преимущество защитника, имеющего укрепленные позиции, над открытым нападающим также не может объяснить столь высокие потери России.

"Украинцы просто переиграли россиян минами, артиллерией, беспилотниками, ракетами и старомодным ружейным огнем с укрепленных позиций. И они сделали это, несмотря на то, что боеприпасы постепенно заканчивались после того, как республиканцы начали блокировать помощь США Украине", - пишет издание.

Американский институт изучения войны (ISW) показал 11 февраля свежую карту боевых действий, на которой изображено, в том числе Авдеевку.

Важные новости Украины о войне - сегодня это стоит прочитать

Как рассказывали военные, россияне интенсивно применяют дроны по украинским позициям возле Авдеевки, а также меняют тактику штурмов.

Эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке сообщал, что российские оккупанты перерезали железнодорожную линию в центре Авдеевки в районе улицы Чистякова. Им осталось всего 700 метров до Индустриального проспекта - единственной дороги, которая связывает город с подконтрольной Украине территорией.

Между тем ситуация в Авдеевке становится все сложнее. Российские оккупанты продвигаются по улицам, а Коксохим, который еще держится, может оказаться без логистики. Захватчикам для перекрытия трассы, по которой доставляют боекомплект и боеприпасы, остался только километр

Вас также могут заинтересовать новости: