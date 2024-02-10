Черник отметил, что даже если придется отходить из Авдеевки, катастрофы не будет.

Ситуация в Авдеевке угрожающая и опасная. В то же время она абсолютно понятна, поскольку российский диктатор Владимир Путин дал приказ брать город любой ценой, как было с Бахмутом.

Об этом в интервью "24 каналу" рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Черник. Он напомнил, что для захвата Бахмута, который оккупанты полностью разрушили, "22 тысячи только ЧВК "Вагнера" за 10 месяцев положили убитыми".

"Это лишь одна структура, не говоря о регулярных войсках – они потеряли не меньше. Если это все умножить на раненых, то получается от 100 до 150 тысяч. Несколько недель назад соотношение потерь по личному составу (в районе Авдеевки, – ред.) – 1 к 15. Это что-то немыслимое. Даже во Вторую мировую ничего подобного не было", – подчеркнул Черник.

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В то же время эксперт отметил, что даже если придется отходить из Авдеевки, катастрофы не будет.

"Мы очень боялись, что как отойдем из Бахмута, то все рухнет. Нет, держим окрестности до сих пор, противник ни одним способом продвинуться не может. На том стоим уже добрый год. (...) Сражения могут быть проиграны. Крайне важно выиграть войну. И история изобилует множеством таких случаев", – констатировал он.

Бои за Авдеевку: последние новости

The Telegraph выпустило материал, в котором пишет, что российские захватчики, похоже оказались на грани захвата Авдеевки Донецкой области. Отмечается, что "ценность Авдеевки скорее символическая, чем стратегическая".

В то же время в Генштабе ВСУ в вечерней сводке 10 февраля рассказали, что более двух третей всех атак за сутки пришлось на Авдеевское и Марьинское направления. Только на Авдеевском украинские защитники отбили 32 вражеские атаки.

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