Возможные сценарии будущего надо понимать хотя бы в общих чертах. По крайней мере это нужно бизнесу, чтобы планировать свою деятельность. Все нижеследующее вам не понравится, но кто-то должен это сказать. Если для вас лучше невежество, остановитесь здесь и не читайте дальше.

Итак, сценарии развития событий на данный момент, на мой взгляд, выглядят следующим образом. Мы берем здесь рамку времени, минимум, два года, чтобы учесть последствия выборов в ключевых странах.

Путин выбрал стратегию войны на истощение, в которой авторитарная Россия имеет больше шансов, чем Украина

Входные данные (что мы знаем на данный момент):

1. Позиционная война не приводит к существенному изменению линии соприкосновения. По оценкам военных аналитиков, способность каждой из сторон в обороне превышает наступательную способность другой стороны.

2. Запад на данный момент не рассматривает сценарий российского поражения как приемлемый для себя, со всеми последствиями по количеству и качеству поставки вооружений.

3. Путин выбрал стратегию войны на истощение, в которой авторитарная Россия имеет больше шансов, чем Украина, зависимая от демократических союзников, позиция которых может измениться после выборов (в которые Россия будет непременно вмешиваться с этой целью).

Из этого вытекают три основных сценария для Украины.

1. Продолжение войны на истощение.

Наихудший сценарий, и пока все движется по этой траектории. Смена власти в странах Запада приведет к уменьшению поддержки до уровня, когда Украина не сможет продолжать войну и будет вынуждена вести переговоры о мире на условиях России. Даже если политическая поддержка сохранится на нынешнем уровне, количество точек напряжения в мире будет расти, отвлекая от Украины, и способность Запада предоставлять оружие начнет иссякать, а переводить американскую или европейскую экономику на военные рельсы никто не будет (Украина в любом случае сама не способна обеспечить себя современным оружием, хотя должна делать все возможные шаги в этом направлении).

Во внутренней политике Украина также имеет проблемы, потому что проводить выборы во время бесконечного военного положения невозможно

Фактически этот сценарий означает поражение Украины, которое не оставляет шансов на восстановление экономики (в то же время это поражение и России, но их устраивает завершение войны взаимным поражением). Во внутренней политике Украина также имеет проблемы, потому что проводить выборы во время бесконечного военного положения невозможно, а если их провести, то они консервируют нынешнюю власть наихудшим способом, что дает Западу основания окончательно отказаться от Украины как недемократической страны, или приводят к массовому протесту, что во время войны будет иметь крайне негативные последствия.

2. Замораживание войны.

Этот сценарий дает Западу выход из нынешней ловушки "поражение, победа и затягивание одинаково неприемлемы". В этом сценарии союзники оставляют поддержку Украине примерно на нынешнем уровне, чтобы не допустить поражения Украины и не нанести поражение России.

Констатируя невозможность достичь успехов, западные союзники склоняют Украину к переговорам о замораживании конфликта, в то же время сильно давя на Путина (сегодня ему выборы не нужны, потому что ставка сделана на первый сценарий, но немало факторов могут изменить ситуацию). Инициатором переговоров станет либо Байден весной или летом 2024 (ему надо выглядеть на выборах победителем или по крайней мере миротворцем), либо уже победитель американских выборов весной 2025.

В лучшем варианте этого сценария Украина настолько хорошо модернизируется, что Россия опасается напасть

После подписания мирного соглашения обе стороны (Украина с помощью Запада, Россия с помощью Китая) начинают интенсивно готовиться к следующей войне, которая произойдет через 5 лет (минимум - 3, максимум - 7). Поскольку мирное соглашение ведет к снятию военного положения, проводятся демократические выборы, на которых побеждают новые лица, олицетворяющие курс на всестороннюю модернизацию, в то время как Зеленский ассоциируется с поражением и сходит с политической сцены (отказ от проведения демократических выборов в мирное время будет иметь для него еще худшие последствия).

За время подготовки Россия имеет шансы изучить ошибки 2022 года, а Украина имеет шансы существенно модернизироваться (не только в техническом, но и в институциональном аспекте; в скобках также отмечу, что начинать стоит уже). В лучшем варианте этого сценария Украина настолько хорошо модернизируется, что Россия опасается напасть. В худшем варианте Украина готовится слабо, и второе вторжение приводит к полному поражению и установлению пророссийского режима (см. первую и вторую чеченские войны).

3. Победа.

Украине удается убедить союзников, что поражение России является приемлемым сценарием (и даже желательным). Помощь резко возрастает до уровня, который позволяет успешно провести весенне-летнее контрнаступление, освободить юг и Крым, значительно сократить линию фронта, заморозить оккупированную часть востока до лучших времен и в таком формате выйти на переговоры на украинских условиях. После подписания мира Украина вступает в НАТО и получает большие деньги на восстановление и модернизацию экономики. Победоносная Украина привлекает внимание мира в различных аспектах. Ситуация с безопасностью благоприятна для экономического роста, разблокированные моря открыты для экспорта. Зеленский легко выигрывает демократические выборы как победитель в войне. Между тем российское поражение приводит к накоплению факторов, ведущих к политическим изменениям, как это бывало всегда в ее истории после военных поражений. Эти изменения (в мягком формате рефедерализации или в более вероятном жестком формате деколонизации) делают невозможным следующую российскую агрессию.

Сценарий "победа" наименее вероятен, потому что предусматривает тот уровень стратегического и переговорного мастерства, которого Украина сейчас не имеет. В то же время он единственный, который обеспечивает выживание правящей политической команды, и это хорошо, что интересы общества и политической элиты совпадают.

Лучшие сценарии возможны, только надо их воплощать, а не просто верить

Два заключительных замечания.

1. Всегда могут быть "черные лебеди" или даже "серые носороги" (событие, которого давно ждали). Например, Путин может умереть, и возможная продолжительность сокрытия этой информации намного меньше, чем требуется для определения преемника и консолидации власти. Но делать ставку на такие события бессмысленно.

2. Трамп - эксцентричный и совершенно непредсказуемый персонаж, поэтому существует ненулевая вероятность, что из-за определенных факторов он вдруг развернется в сторону максимальной поддержки Украины. Но очевидно, что делать на это ставку так же бессмысленно.

Еще раз хочу подчеркнуть: будущее не предопределено. Лучшие сценарии возможны, только надо их воплощать, а не просто верить.

Валерий Пекар, предприниматель, общественный деятель, публицист, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы