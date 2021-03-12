В основном к противоправной деятельности пытаются привлекать украинских граждан, которые выезжают в РФ по своим делам.

Контрразведка Службы безопасности Украины в течение 2020-2021 годов зафиксировала более 90 попыток вербовки жителей Донецкой и Луганской областей спецслужбами России.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной госадминистрации.

Отмечается, что в основном к противоправной деятельности пытаются привлекать украинских граждан, которые выезжают в РФ по своим делам.

Установлены случаи задержания людей во время прохождения паспортного и таможенного контроля под видом дополнительной проверки документов. После этого представители спецслужб РФ пытались привлечь задержанных к негласному сотрудничеству в ущерб государственной безопасности Украины.

Установлено, что из-за угроз и запугивания от украинцев требовали собирать и передавать информацию о дислокации и перемещения военных подразделений. Также «кураторов» интересовали персональные данные военнослужащих Вооруженных сил Украины и сотрудников правоохранительных органов.

В СБУ напомнили, что такие действия квалифицируются в соответствии со статьей 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и наказываются лишением свободы на срок до 15 лет.

«Подчеркиваем, что гражданин Украины, который не совершил во исполнение преступного задания, полученного от представителей иностранной спецслужбы, никаких действий и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними, освобождается от уголовной ответственности», - добавили в спецслужбе.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Тамара Отовская