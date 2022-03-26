Глава Киевской городской военной администрации Николай Жернов отмечает, что на всех жителей Киева созданы запасы продуктов долговременного хранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телемарафона.
По его словам, военная администрация беспокоится о наименее защищенных. "Это пенсионеры, люди с инвалидностью и мамы с маленькими детьми", - добавил он.
Председатель ГВА рассказал, что в Киеве развернуты пункты приготовления пищи, горячие обеды можно получить в каждом районе. "Таких центров сегодня около сотни", - отметил он.
Кроме того, Жернов добавил, что в около 50 пунктах люди могут получить гуманитарную помощь различного характера. В том числе, речь идет о медикаментах, одежде, средствах личной гигиены и продуктах длительного хранения.
"Каждый день мобильные районные группы в соответствии с заявками адресно доставляют гуманитарную помощь тем, кому это необходимо", - сказал председатель ОВА.
Так, отметил он, Гуманитарный штаб Киева работает в усиленном режиме, принимает товары, которые поступают. "Согласно распределению военного руководства направляет тем, кому это необходимо: войскам, населению и медицинским учреждениям", - отметил Жернов.
Он также сообщил: "Сегодня могу сказать, что созданы запасы продуктов длительного хранения на всех, кто проживает в Киеве, и тех, кто обороняет, на длительный срок".