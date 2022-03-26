В Киеве создали запас продуктов \ фото depositphotos.com

Глава Киевской городской военной администрации Николай Жернов отмечает, что на всех жителей Киева созданы запасы продуктов долговременного хранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телемарафона.

По его словам, военная администрация беспокоится о наименее защищенных. "Это пенсионеры, люди с инвалидностью и мамы с маленькими детьми", - добавил он.

Председатель ГВА рассказал, что в Киеве развернуты пункты приготовления пищи, горячие обеды можно получить в каждом районе. "Таких центров сегодня около сотни", - отметил он.

Кроме того, Жернов добавил, что в около 50 пунктах люди могут получить гуманитарную помощь различного характера. В том числе, речь идет о медикаментах, одежде, средствах личной гигиены и продуктах длительного хранения.

"Каждый день мобильные районные группы в соответствии с заявками адресно доставляют гуманитарную помощь тем, кому это необходимо", - сказал председатель ОВА.

Так, отметил он, Гуманитарный штаб Киева работает в усиленном режиме, принимает товары, которые поступают. "Согласно распределению военного руководства направляет тем, кому это необходимо: войскам, населению и медицинским учреждениям", - отметил Жернов.

Он также сообщил: "Сегодня могу сказать, что созданы запасы продуктов длительного хранения на всех, кто проживает в Киеве, и тех, кто обороняет, на длительный срок".

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