Также горожанам будет оказываться санитарная помощь.

Глава Киевской городской военной администрации Николай Жернов отмечает, что на всех жителей Киева созданы запасы продуктов долговременного хранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телемарафона.

По его словам, военная администрация беспокоится о наименее защищенных. "Это пенсионеры, люди с инвалидностью и мамы с маленькими детьми", - добавил он.

Председатель ГВА рассказал, что в Киеве развернуты пункты приготовления пищи, горячие обеды можно получить в каждом районе. "Таких центров сегодня около сотни", - отметил он.

Кроме того, Жернов добавил, что в около 50 пунктах люди могут получить гуманитарную помощь различного характера. В том числе, речь идет о медикаментах, одежде, средствах личной гигиены и продуктах длительного хранения.

"Каждый день мобильные районные группы в соответствии с заявками адресно доставляют гуманитарную помощь тем, кому это необходимо", - сказал председатель ОВА.

Так, отметил он, Гуманитарный штаб Киева работает в усиленном режиме, принимает товары, которые поступают. "Согласно распределению военного руководства направляет тем, кому это необходимо: войскам, населению и медицинским учреждениям", - отметил Жернов.

Он также сообщил: "Сегодня могу сказать, что созданы запасы продуктов длительного хранения на всех, кто проживает в Киеве, и тех, кто обороняет, на длительный срок".

Вас также могут заинтересовать новости: