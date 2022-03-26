Эти действия можно объяснить неспособностью оккупантов быстро восполнить потери, осуществить надлежащее перегруппировку и применение войск для поддержания необходимого темпа ведения боевых действий и достижения конечной цели войны.

Враг пытается активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп в Киеве.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по состоянию на 06:00 26 марта.

Оккупанты пытаются активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп на территории Киева с целью дестабилизации общественно-политической обстановки, нарушения системы государственного и военного управления.

"Это объясняется невозможностью быстро восполнить потери, осуществить надлежащее перегруппировку и применение войск для поддержания необходимого темпа ведения боевых действий и достижения конечной цели войны", - считают в Генштабе.

Также сообщается, что враг осуществил развертывание практически всех подразделений росгвардии, которые дислоцировались на временно оккупированной территории АР Крым и в отдельных районах Херсонской, Запорожской и Донецкой областей, с целью подавления сопротивления жителей Херсона, Геническа, Бердянска и в отдельных районах города Мариуполя.

Из-за неудач с наступлением на Киев Россия сосредоточилась на захвате Донбасса, чтобы отрезать украинские силы и иметь рычаги влияния во время переговоров с офисом Зеленского, считают в Пентагоне.

С начала полномасштабного вторжения Вооруженными Силами Украины уничтожено более 16 тысяч оккупантов. В Минобороны РФ эти данные традиционно умалчивают.

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