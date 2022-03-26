Глава военной администрации призвал население выполнять все приказы военного руководства и не вступать в контакты с малознакомыми людьми.

Глава Киевской городской военной администрации Николай Жернов уверяет, что в Киеве и на подступах к нему создана надежная система борьбы с диверсионно-разведывательными силами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос о борьбе с диверсионно-разведывательными группами, Жернов заверил: "В Киеве и на подступах создана надежная система борьбы с диверсионно-разведывательными силами... которая эффективно выполняет поставленные задачи".

Он отметил, что противник всегда пытается использовать диверсионно-разведывательные силы с целью нанесения ущерба важным военным и гражданским объектам, а также для нанесения потерь войскам, возникновения паники у населения и для содействия наступательным группировкам врага.

"Рекомендуем населению выполнять все приказы военного руководства, соблюдать правила комендантского часа, действий при воздушной тревоге, не вступать в контакты с малознакомыми людьми, планировать мероприятия заранее, чтобы эти меры были максимально направлены на ваши потребности", - сказал Жернов.

Кроме того, он рассказал, что в своем арсенале группировки войск оккупанта, наступающие на Киевском направлении, имеют ракетные комплексы "Точка-У", реактивные системы залпового огня "Смерч", "Ураган", "Град" и большой арсенал ствольной артиллерии, максимальная дальность которой составляет от 20 до 120 км, а подлетное время - от 1 до 10 минут.

Как сообщал УНИАН, на завтра, 27 марта в Киеве и области отменили продленный комендантский час. Время комендантского часа останется в обычном режиме - с 20:00 до 7:00. Днем в воскресенье в столице и в области можно будет передвигаться.

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