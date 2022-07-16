По его словам, ВСУ необходимо использовать свои возможности для стратегического наступления и сеять в рядах врага панику.

Российские оккупанты все чаще наносят ракетные удары по мирным целям в Украине, в результате чего гибнут люди, страдает инфраструктура страны. По мнению экс-руководителя Службы внешней разведки Украины генерала армии Николая Маломужа, Украина в такой ситуации может действовать по нескольким направлениям, не дожидаясь пока у врага закончатся ракеты.

Так, во-первых, ВСУ необходимо использовать свои возможности для стратегического наступления и сеять в рядах врага панику, заявил Маломуж в интервью Obozrevatel.

По словам военного, если российские оккупанты будут бежать, то продолжат стрелять, но уже с перспективой поражения.

"Они просто будут отстреливаться ракетами, а это уже не так эффективно. То есть первое - удар наших войск в стратегических направлениях", - говорит он.

Второе, по его словам, - это усиление системы противовоздушной обороны. Здесь свою роль должны сыграть противоракетные системы, которые поступают из скандинавских стран, Британии и Германии.

"Это системы, превосходящие израильский "Железный купол". Они смогут обеспечить сбивание 90% всех тактических и баллистических ракет врага", - подчеркнул Маломуж.

Третье - это мощная консолидация всех сил. Не только США, Британии, но и стран третьего мира, выступающих за мирное урегулирование.

"Здесь есть мотивация не только для ООН, которая неэффективно выступает против таких ударов, но и стран-участниц ООН. С этими странами надо активно общаться и вырабатывать модели давления на Путина, чтобы таких ударов не было. Потому что они не обоснованы ни военными целями, ни тактическими целями России. Это просто террор и геноцид. Необходимо, чтобы все страны выступили мощным фронтом, особенно те, что влияют на Путина в экономическом, энергетическом и политическом плане", - призвал генерал.

Отметим, Россия не прекращает ракетный террор Украины, а по всей линии фронта применяет тактику "выжженной земли", уничтожая артиллерией украинские города и села. Известно, что Россия запустила по украинским городам более 2960 ракет - это террор.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров Украины как можно быстрее признать Россию государством-террористом и утвердить новые санкции для РФ за террор.

Советник председателя ОП Михаил Подоляк отметил, что в России требуют от Украины "признания территориальных реалий" для завершения войны. Но единственное соглашение, которое Киев может заключить с Москвой, - полное военное поражение РФ.

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