По словам Подоляка, сейчас россияне должны признать реалии того, что РФ - страна-террорист, которая убивает мирных людей.

В России требуют от Украины "признания территориальных реалий" для завершения войны. Но единственное соглашение, которое Киев может заключить с Москвой, - полное военное поражение РФ.

Об этом сообщает советник председателя ОП Михаил Подоляк в Twitter.

"Признание территориальных реалий"? После 141 день войны единственная сделка, которую может зафиксировать Украина с Россией, вывод войск, отказ Москвы от территориальных претензий, признания убытков, компенсации украинцам", - подчеркнул Подоляк.

По его словам, сейчас россияне должны признать реалии того, что РФ - страна-террорист, которая убивает мирных людей.

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ. На этих переговорах Украина предложила подписать международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее.

12 апреля глава украинской переговорной группы, руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что украинская сторона придерживается Стамбульского коммюнике и не меняла свою позицию в переговорах с Россией.

16 июня глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, возглавляющий переговорную группу Украины с Россией, заявил, что Украине не хватает вооружения и боеприпасов, чтобы сравняться с Россией в "в одной из крупнейших битв 21 века".

Он отметил, что "наша переговорная позиция на самом деле довольно слабая, поэтому мы не хотим сидеть за столом, если мы в такой позиции. Мы должны каким-то образом изменить это" и подчеркнул необходимость проведения контроперации для возвращения утраченной территории.

6 июля в офисе президента заявили, что определенные контакты с российской переговорной группой поддерживаются исключительно на уровне гуманитарных подгрупп.

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