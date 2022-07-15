Он отметил, что ни одно другое государство мира не представляет такой террористической угрозы, как Россия.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров Украины как можно быстрее признать Россию государством-террористом и утвердить новые санкции для РФ за террор.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении в конце 141-го дня полномасштабной войны, которое обнародовано в его Telegram.

"Сегодня я адресую это обращение не украинцам и украинкам, как обычно, а нашим партнерам. Демократическому миру. Этот день в очередной раз доказал, что Россия должна быть официально признана государством-террористом. Ни одно другое государство мира не представляет такой террористической угрозы, как Россия. Ни одно другое государство мира не позволяет себе ежедневно уничтожать крылатыми ракетами и реактивной артиллерией мирные города и обычную человеческую жизнь", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что в результате только одного ракетного удара по Виннице сегодня убиты 23 человека, из которых трое детей в возрасте до 10 лет. И это еще не окончательное число, так как продолжается разбор завалов на месте попаданий ракет. В списке безвести пропавших сейчас есть десятки людей, а среди госпитализированных есть тяжелораненые.

"Одна из ракет уничтожила медицинский центр "Нейромед". Внутри были люди ... А если бы кто-то нанес ракетный удар по медицинскому центру в Далласе или в Дрездене, не дай Бог, то как бы это было названо? Разве не терроризмом?", - подчеркнул Зеленский.

Он обратил внимание, что Россия осуществила этот ракетный удар как раз в то время, когда в Нидерландах, в Гааге, проходила конференция по российским военным преступлениям.

"Помните ли вы хотя бы какую-то другую террористическую организацию, которая позволяла бы себе такую дерзость? Убивать именно тогда, когда ее предыдущие преступления являются предметом международного обсуждения. Россия показала этим свое отношение и к международному праву, и к Европе, и ко всему цивилизованному миру. После этого ни у кого не может быть никакого сомнения, что как можно быстрее нужен Специальный трибунал по российской агрессии против Украины", - сказал глава государства.

По его словам, также как можно быстрее должен заработать специальный компенсационный механизм, с помощью которого все российские активы и средства во всех странах мира должны быть конфискованы и направлены на возмещение ущерба жертвам российского террора.

Президент отметил, что необходимо как можно быстрее ввести такие ограничения против российского энергетического экспорта, которые не позволят террористам покрывать свои расходы за счет международного сообщества.

"И я хочу подчеркнуть: это все нужно не одной только Украине, не только нашим гражданам, чьи жизни под угрозой от российского террора. Это нужно всем вам, всем в мире, кто ценит человеческую жизнь хотя бы немного. Террор - это вирус. И если кто-то из террористов остается безнаказанным, это только поощряет других", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас сотни тысяч украинских воинов сдерживают российское нашествие, украинцы делают один из самых весомых вкладов в истории в борьбу против терроризма.

"И мы благодарны всем, кто нам помогает. Каждому государству, международным структурам, общественным объединениям по всему миру, добросовестному бизнесу, каждому неравнодушному человеку. Но настало время для демократического мира закрепить все это надлежащими юридическими инструментами. Статусом государства-террориста для России. Специальным трибуналом по российской агрессии. Специальным компенсационным механизмом, который направит средства государства-террориста тем, кого она хотела уничтожить. И, конечно, новыми санкциями за террор. Новые санкции нужны так же как можно быстрее", - призвал президент Украины.

Как сообщал УНИАН, 14 июля российские военные запустили ракеты по центру Винницы, которые попали в здание с офисными помещениями. На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку. Всего повреждено более 50 зданий различного назначения и более 40 автомобилей.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что россияне ударили по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подводной лодки в акватории Черного моря.

По обновленным данным по состоянию на 22.00, в Виннице в результате ракетного удара погибли 23 человека (из них 3 ребенка) госпитализированы 66, продолжается поиск 39. Обратились за медпомощью на это время 117 человек. В тяжелом состоянии находится 34 человека, 5 человек в критическом состоянии.