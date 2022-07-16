Предварительно, погибших и пострадавших нет.

В Одессе спасатели ликвидировали пожар, вспыхнувший из-за вражеского ракетного удара.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Отмечается, что 04:54 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании складского здания в Одессе в результате попадания крылатой ракеты.

"Пожар на площади 1 тыс. кв. м. был локализован в 07:37 и ликвидирован в 10:42 Проводится разборка и проливка конструкций. Предварительно, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

От ГСЧС привлечено 18 единиц пожарной техники и 75 спасателей.

В объединенном пресс-центре Сил охраны и обороны юга Украины показали фото и видео последствий ракетного удара.

Ракетный удар по Одессе 16 июля: что известно

Как сообщал УНИАН, утром 16 июля по Одессе российские захватчики нанесли ракетный удар с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95, по направлению Ставрополья.

В результате попадания ракеты, предварительно Х-101, на складе производственно-торговой компании вспыхнул пожар ориентировочно на площади 1 тыс. кв. м. Позже появилась опасность вспышки взрывоопасных веществ.

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