В ряду топ-приоритетов развития Украины Зеленский назвал цифровизацию, безопасность и оборонный потенциал.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что фундаментом развития страны являются не деньги, а люди и идеи.

Об этом он сказал в своем обращении к украинцам по итогам 54-го дня войны.

Глава государства отметил, что провел сегодня важное совещание по послевоенному восстановлению и развитию Украины. Он подчеркнул, что уже сейчас нужно детально все проработать, чтобы когда война завершится, то украинцы были полностью готовы.

Поэтому уже разрабатывается комплексный план, который предусматривает восстановление разрушенного, модернизацию государственных структур и максимальное ускорение развития Украины.

"По состоянию на это время, если внимательно послушать все дискуссии, которые ведутся в нашей стране на разном уровне о послевоенном восстановлении, основная тема у них фактически - о деньгах: какой пакет финансов нужно, чтобы восстановиться после войны? А я всегда подчеркиваю, что деньги – это не фундамент развития страны. Идеи, люди - вот фундамент. А уж когда есть идеи, есть наш народ, то начинаешь видеть для чего и в каком объеме нужны деньги", - отметил Зеленский.

По его словам, надо иметь четкое понимание того, какой будет та или иная отрасль экономики страны, какое направление развития ожидать от того или иного города, какую пользу может принести государству в целом та или иная институция.

"Конечно, для малого и среднего бизнеса должны обеспечить максимально комфортную и свободную среду с точки зрения налогов и административных отношений. Конечно, что цифровизация - топ-приоритет. Также топ-приоритет для нас это безопасность, оборонный потенциал должен быть на новом уровне", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что должна быть доведена до конца судебная, антикоррупционная и другие важные реформы.

"Все это должно работать на конкретное видение того, какой будет Украина через год после войны, через 5 лет, через 10, 20 лет. Что именно будет важным для наших людей, для глобального бизнеса, какое количество рабочих мест и в каких отраслях будет доступным для украинцев", - подчеркнул Зеленский.

Ранее известный историк рассказал, что ждет Украину после победы над Россией.