Производить новую артиллерию, самолеты, вертолеты, крейсеры в условиях санкций будет неподъемной задачей для России.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ракетные удары России стратегической бессмысленностью, следствием которой станет ракетная самодемилитаризация РФ.

Об этом президент Украины сказал в своем обращении к украинцам по итогам 54-го дня войны.

"Российская армия не сбавляет темпа использования ракет против Украины. Хотя уже должна была бы осознать, что ей будет сложно восстановить ракетный запас в условиях даже уже действующих санкций. Без импорта они не могут даже это. А когда будут закрыты еще и все лазейки, которые используются для обхода санкций, и введены еще более жесткие санкционные ограничения, восстановление ракетного потенциала России будет нереалистичным. То есть российские ракетные удары приводят лишь к одному – ракетной самодемилитаризации Российской Федерации", - отметил Зеленский.

По его словам, схожий процесс происходит и с другими российскими вооружениями.

"Производить новую артиллерию, самолеты, вертолеты, крейсеры в условиях санкций будет неподъемной задачей для России. Ни один из ракетных ударов не изменил для России ситуацию как-то принципиально. Да и если оценивать их все вместе, то вывод будет – это стратегическая глупость", - сказал президент.

В то же время он подчеркнул, что каждая потерянная жизнь – это аргумент для того, чтобы украинцы и другие народы поколение за поколением воспринимали Россию исключительно как угрозу.

"А любую инфраструктуру можно восстановить, и мы это обязательно сделаем", - сказал Зеленский, отметив также, что освобождение "всей территории нашего государства от оккупантов" - это вопрос только времени.

Напомним, в СНБО подтвердили начало новой фазы российского наступления на востоке Украины.

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