Расследование военных преступлений на международном уровне началось.

К расследованию преступлений РФ на территории Украины присоединилось более 40 стран.

Об этом в эфире информационного телемарафона заявил министр юстиции Денис Малюська.

"42 страны уже обратились в международный суд в Гааге, расследование военных преступлений на международном уровне началось, обращение этих стран позволило упростить и ускорить процедуру для Украины", - сказал он.

Над сбором доказательств военных преступлений в Буче работают эксперты со всей Украины, но количество таких преступлений настолько велико, что не хватает ресурсов.

"С ресурсами сложно, потому что количество преступлений, которые совершает РФ, безумное, и это требует больших усилий. Проблема большая, но военные преступления - это приоритет. У нас есть международная поддержка, на этой неделе приедут эксперты из Франции. Более того, мы находимся в переговорах с другими странами ЕС, с большой вероятностью, они так же будут давать своих профессиональных экспертов, и это поможет справиться с огромным объемом работы", - сказал он.

Министр отметил, что сложнее всего доказать вину тех, кто отдавал преступные приказы.

"Сейчас собирается база, чтобы преследовать каждого военнослужащего РФ отдельно за то, что он совершал, и тех, кто отдавал соответствующие приказы. Специфика - нужно исследовать подробно умысел каждого и на основании этого привлекать к уголовной ответственности, это крайне сложно. Если убийц вину доказать не слишком сложно, потому что они не особо скрывались, они были уверены, что им ничего не будет, уверены в победе, и там речь не шла, что они прятали какие-то отпечатки пальцев, или прятались от камер. Этого не было, поэтому по исполнителям все не слишком сложно. Сложнее с их руководителями, потому что какие приказы отдавались, как они формулировались, это вопрос, который нужно исследовать.

Нужны более сложные доказательства, в том числе - перехват радио, перехваченные документы, показания исполнителей", - рассказал министр.

Он предупредил украинцев, что ожидать быстрого результата по делам расследования военных преступлений не стоит.

"Не надо носить розовые очки, РФ не будет выдавать, если у них сохранится та власть и внутри не случится радикальных изменений, безусловно они не будут выдавать своих военных преступников", - отметил он.

По словам министра, сложность привлечения к ответственности военных преступников в международных судах в том, что требуется их физическое присутствие.

"Лучше всего, если бы такой приговор выносился международным уголовным судом, потому что у него юрисдикция и регион, где выполняются решения, она самая большая. Проблема международного уголовного суда, они не слушают дела в отсутствие обвиняемого. Опций задержать организаторов, высшее руководство РФ много, но все они связаны с тем, что такое лицо должно выехать заграницу. По палачам, которые совершали эти ужасные преступления в Гостомеле, в Буче, они точно люди молодого возраста, они точно доживут до того времени, когда их отдадут правосудию, срока давности по таким преступлениям нет", - подытожил министр юстиции.

Также он рассказал о механизмах и наработках по возмещению преступлений РФ.

"Наиболее вероятный способ - направить средства центробанка РФ и Фонда благосостояния (это валютные резервы, накопленные заграницей) на нужды восстановления украинской инфраструктуры. Речь о сотнях миллиардов долларов, которые находятся только в США. Почему это пока что не реализовано - такого рода отобрания средств центробанка не случалось в истории, чтобы Штаты или любая цивилизованная страна отбирала валютные резервы одной страны и передавала их другой. Мы должны творить историю и первыми достичь такого результата, в том сложность. Валютные резервы защищены иммунитетом, защищены договорами, которые подписаны Соединенными Штатами. И такое отнятие бьет по репутации США, потому что кто им будет отдавать резервы, если они будут такие резервы отдавать по собственному усмотрению", - сказал он.

При этом Малюська добавил, что соответствующий проект закона уже находится на рассмотрении Конгресса США. Министр надеется, что этот закон будет принят.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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