В Украине продолжается мобилизация.

В Украине нет сейчас никакого затишья, стабилизации нет, российская армия пытается выполнить план минимум – захватить восток Украины.

Об этом в эфире информационного марафона заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Никакого затишья нет, стабилизации нет, армия РФ пытается выполнить план минимум – восток Украины. Мы должны понимать, что их цель - вся Украина", - сказала она.

Маляр отметила, что в Украине продолжается мобилизация. Однако результаты призывной кампании в целях безопасности министерство не разглашает.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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