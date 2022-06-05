Солдаты точными попаданиями превратили скопление техники в металлолом.

Бойцы из 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского уничтожили несколько танков и БТР оккупантов. Удары наносились из противотанкового зенитно-ракетного комплекса "Стугна-П" украинского производства.

Видео с обстрелом вражеской техники опубликовал пресс-центр 30 бригады на своей официальной странице на Facebook.

Танки и БТР противника находились на холме, когда их засекли. Первый удар совершили по танку, который успел наполовину спрятаться с поля зрения. После попадания он загорелся, но продолжал двигаться еще некоторое время.

Затем бойцы подожгли БТР, а в конце нанесли удар по еще одному танку. Оператор "Стугны-П" направил снаряд в заднюю часть техники. Благодаря закадровым комментариям военных можно узнать, как они наводятся на цели, и услышать искренние эмоции радости от метких ударов по российским оккупантам.

Напомним, на протяжении всей полномасштабной войны с РФ украинские защитники успешно используют ПТРК "Стугна-П". Два дня назад с его помощью морпехи из 36-й бригады взорвали вражеский танк. А 1 мая на Луганщине "Стугну-П" использовали, чтобы уничтожить движущуюся БРДМ-2.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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