Машина находилась в движении.

Воины 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила записали на свой счет еще одну единицу уничтоженной техники оккупантов. Они взорвали БРДМ-2 на Луганщине.

Информацией об этом поделился пресс-центр Генштаба ВСУ на своей официальной странице на Facebook.

На видео показывается, как украинские защитники из 24-бригады засекли БРДМ-2 — боевую разведывательно-дозорную машину. Она двигалась на довольной высокой скорости по дороге, однако снаряд все равно догнал технику.

Предположительно, выстрел совершили из украинского противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П". Снаряд летел по петляющей траектории, что характерно для этого ПТРК. Однако точной информацией на этот счет пресс-центр Генштабу не поделился.

Напомним, в Луганской и Донецкой областях сейчас проходят самые ожесточенные бои. Ежедневно на Донбассе ВСУ отбивают около десяти вражеских атак. Оккупанты смогли продвинуться в Северодонецке и теперь контролируют 70 % города. Рашисты также атакуют на Лиманском направлении: в бой пошла пехота при поддержке вертолетов.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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