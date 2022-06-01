Бойцы 72 ОМБр имени Черных Запорожцев применили против оккупантов ПТРК "Стугна-П"

Украинские военные продолжают уничтожать технику российской армии. Бойцы ВСУ продемонстрировали яркую работу ПТРК "Стугна-П".

Соответствующее видео обнародовали бойцы 72 ОМБр имени Черных Запорожцев в Telegram.

По данным украинских военных, технику армии РФ уничтожили в районе Ивановки в Херсонской области.

На опубликованных кадрах хорошо видно, что оккупанты, как и всегда, пытались спрятать свой БТР за домами, но это им не помогло. Бойцы ВСУ одним точным ударом из "Стугны" уничтожили вражескую технику.

Как ранее сообщал УНИАН, потери РФ в Украине пересекли новую "красную линию" – россияне потеряли уже 30 тысяч личного состава. По состоянию на 31 мая число ликвидированных оккупантов достигло примерно 30500 человек.

Кроме того, наши воины уничтожили огромное количество вражеской техники: танков, самолетов, средств ПВО, крылатых ракет и прочее. При этом украинские бойцы часто делятся видео с результатами своей работы. В частности, боевая группа К2, которая относится к 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, ликвидировала очередных "туристов", которые бродили по безлюдным улицам на окраинах Марьинки Донецкой области.

Вас также могут заинтересовать новости: