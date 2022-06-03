На видео можно услышать, как работают операторы ПТРК.

Бойцы из 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского уничтожили танк оккупантов с помощью украинского ПТРК "Стугна-П" на Николаевском направлении. Попадание удалось зафиксировать на видео.

Ролик с взрывом вражеской техники опубликовал пресс-центр Командования морской пехоты на своей официальной странице на Facebook.

Украинские защитники заметили танк рашистов, который спрятался возле густых зарослей деревьев. Они отследили технику через панель управления "Стугной-П" и совершили выстрел из противотанкового ракетного комплекса.

На видео слышно, что один оператор направлял снаряд в полете, а другой давал корректировки. Благодаря слаженным действиям удалось нанести прицельный удар.

Напомним, украинские бойцы нередко применяют ПТРК "Стугна-П" для уничтожения самой разнообразной вражеской техники. Например, 1 июня бойцы из 24-й отдельной механизированной бригады использовали противотанковый комплекс, чтобы взорвать БРДМ-2 в Луганской области. В тот же день на Херсонщине солдаты из 72 ОМБр подбили из "Стугны-П" несколько единиц техники.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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