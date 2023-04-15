Вооруженные силы Украины имеют шансы освободить оккупированный Крым до осени текущего года, но все будет зависеть от военной помощи. Особенно нужны дальнобойные ракеты.
Таким прогнозом поделился военный эксперт Роман Свитан в интервью УНИАН. Он заявил: "Все будет зависеть от передаваемых сил и средств. Если нам дадут дальние ракеты, то мы в принципе даже к концу лета можем заходить на полуостров, уничтожив дальними ракетами типа ATACMS — типа, их очень много такого уровня, — разрушив около 150 российских гарнизонов в Крыму. Проще будет заходить и проще будет деоккупировать. Если нам не дадут дальние ракеты, придется заходить фронтально. Примерно так, как сейчас в районе Бахмута и той же Авдеевки. То есть примерно, если будем заходить фронтально, то это мы до осени будем возиться с Крымом. Но тем не менее, Крым освободить просто".
По мнению Свитана, Украине не дают дальнобойные ракеты и самолеты западного образца в связи с политическими договоренностями. Как считает военный эксперт, ВСУ не предоставляют упомянутое вооружение, чтобы Россия не отправила Су-35 Ирану. Таким способом Украина "прикрывает Израиль". Как сообщил Свитан, РФ была готова отправить истребители еще прошлым летом. Однако поставки не состоялись, а значит — существует договоренность.
Деоккупация Крыма: актуальная информация
Россия отменила парад на 9 мая на временно захваченном полуострове. По мнению Atlantic Council, это связано с организацией безопасности и нежеланием подчеркивать большие потери техники.
Секретарь СНБО Алексей Данилов 14 апреля заявил: "Крым — территория Украины, и мы будем испытывать и использовать там любое незапрещенное международными законами вооружение, которое поможет освободить наши территории".
По словам Данилова, загадочная "бавовна" в Крыму может быть связана с отработкой новых видов оружия, которые создаются украинским оборонно-промышленным комплексом.