Украинским защитникам нужно получить дальнобойные ракеты для деоккупации полуострова.

Вооруженные силы Украины имеют шансы освободить оккупированный Крым до осени текущего года, но все будет зависеть от военной помощи. Особенно нужны дальнобойные ракеты.

Таким прогнозом поделился военный эксперт Роман Свитан в интервью УНИАН. Он заявил: "Все будет зависеть от передаваемых сил и средств. Если нам дадут дальние ракеты, то мы в принципе даже к концу лета можем заходить на полуостров, уничтожив дальними ракетами типа ATACMS — типа, их очень много такого уровня, — разрушив около 150 российских гарнизонов в Крыму. Проще будет заходить и проще будет деоккупировать. Если нам не дадут дальние ракеты, придется заходить фронтально. Примерно так, как сейчас в районе Бахмута и той же Авдеевки. То есть примерно, если будем заходить фронтально, то это мы до осени будем возиться с Крымом. Но тем не менее, Крым освободить просто".

По мнению Свитана, Украине не дают дальнобойные ракеты и самолеты западного образца в связи с политическими договоренностями. Как считает военный эксперт, ВСУ не предоставляют упомянутое вооружение, чтобы Россия не отправила Су-35 Ирану. Таким способом Украина "прикрывает Израиль". Как сообщил Свитан, РФ была готова отправить истребители еще прошлым летом. Однако поставки не состоялись, а значит — существует договоренность.

Деоккупация Крыма: актуальная информация

Россия отменила парад на 9 мая на временно захваченном полуострове. По мнению Atlantic Council, это связано с организацией безопасности и нежеланием подчеркивать большие потери техники.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 14 апреля заявил: "Крым — территория Украины, и мы будем испытывать и использовать там любое незапрещенное международными законами вооружение, которое поможет освободить наши территории".

По словам Данилова, загадочная "бавовна" в Крыму может быть связана с отработкой новых видов оружия, которые создаются украинским оборонно-промышленным комплексом.

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