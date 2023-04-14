Секретарь СНБО напомнил, что Крым является территорией Украины, и наше государство будет делать все необходимое для его деоккупации.

Для освобождение Крыма от российских захватчиков Украина будет применять все виды не запрещенного оружия.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Крым - территория Украины, и мы будем испытывать и использовать там любое не запрещенное международными законами вооружение, которое поможет освободить наши территории", - написал Данилов.

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Заявления Данилова о Крыме и контрнаступлении

Как сообщал УНИАН, ранее в эфире телемарафона секретарь СНБО намекнул, что загадочные взрывы в Крыму могут быть испытаниями новых образцов украинских вооружений. Данилов также высмеял усилия россиян, которые начали рыть окопы на оккупированном полуострове, опасаясь украинского контрнаступления.

Кроме этого секретарь СНБО подчеркнул, что украинские военные имеют несколько вариантов развития событий на фронте, а все предположения относительно контрнаступления ВСУ, которые сейчас делаются, не имеют под собой никакой основы.

В начале апреля Алексей Данилов подробно объяснял, что украинские власти будут делать для освобождения оккупированного россиянами Крыма. Для этого, по его словам, будет сделано 12 шагов.

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