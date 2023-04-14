Крым находится далеко вне зоны досягаемости штатных средств поражения ВСУ.

Загадочные взрывы в Крыму, до которого украинская армия пока теоретически ничем не может достать, могут быть испытаниями новых образцов украинских вооружений. На это намекнул секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Так, комментируя загадочные взрывы на российских военных объектах в Крыму, Данилов отметил, что украинский оборонно-промышленный комплекс занимается разработкой и испытаниями новых образцов оружия.

"Поэтому если есть отработка того или иного вооружения, то это происходит на нашей территории. Возможно, в Крыму и происходила отработка новых видов этого вооружения. Не исключаю", – заявил он.

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При этом Данилов высмеял усилия россиян, которые принялись рыть окопы на оккупированном полуострове, опасаясь украинского контрнаступления.

"Поверьте, что, сколько бы они там километров не нарыли окопов, их это точно не спасет. Они все оттуда уйдут. Это только вопрос времени", – подчеркнул глава СНБО.

Ситуация в Крыму – последние новости

Ранее на этой неделе стало известно, что российские оккупационные власти отказались от традиционного парада на 9 мая в Крыму. Официальная причина – некие "соображения безопасности".

Одновременно в северо-западной части полуострова оккупанты начали массово закрывать пляжи под разными предлогами. Но причина и так очевидна – именно там россияне нарыли множество окопов, ожидая, видимо, массовой высадки украинских войск.

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