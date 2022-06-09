Он добавил, что в Северодонецке сложная ситуация, нельзя сказать, где четко проходит линия фронта, но ВСУ держат не менее половины города.

То, что россияне перебрасывают силы с Запорожского направления фронта на другой, говорит о том, что они хотят завоевать Северодонецк.

Об этом рассказал "Радио НВ" военный эксперт Олег Жданов.

Он добавил, что в Северодонецке сложная ситуация, нельзя сказать, где четко проходит линия фронта, но ВСУ держат не менее половины города. Также ВСУ держат оборону возле трассы Лисичанск-Бахмут.

"Северодонецк сегодня-политическая задача, хотя Херсон для РФ тоже угрожающее направление потому, что мы там имеем успех. Небольшой, но успех. Посмотрим где увидим те войска, что они перебрасывают с Запорожского направления-на Херсонском или Северодонецком. Я более настроен на то, что их увидят на Северодонецком направлении", - заявил Жданов.

Он также прокомментировал ситуацию на границе с Беларусью.

"Угроза существует, но насколько она будет реализована - тоже вопрос. Дело в том, что там, где они сегодня сосредотачивают свои войска, там не лучшее место для наступления. Я думаю, что ракетный удар - это большая угроза со стороны Беларуси для западных областей Украины", - добавил эксперт.

Жданов добавил, что вероятность наступления со стороны Беларуси остается 50 на 50, надо быть готовыми к этому.

Ранее сообщалось, что по данным западной разведки, российские войска превосходят украинские силы в запасах боеприпасов в 40 раз.

У американских спецслужб меньше информации, чем им хотелось бы, об операциях Украины, даже несмотря на то, что Соединенные Штаты поставляют оружия на миллиарды долларов. По словам чиновников, у спецслужб больше информации о российских вооруженных силах - их запланированных операциях, успехах и неудачах, чем о ситуации Украины.

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