По его словам, даже под дулами автоматов оккупантам не удастся собрать людей на псевдореферендум.

Российские войска отказались от длительной оккупации Мелитополя. Рашисты готовятся к отступлению, опасаясь атаки ВСУ.

Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона, оккупанты сообщили жителям города о том, что собираются провести так называемый "референдум" и присоединить оккупированную территорию Запорожья к России.

Вместе с тем они понимают, что долго держать атаки ВСУ не смогут, поэтому начали вести жесткую пропагандистскую войну. Даже под дулами автоматов оккупантам не удастся собрать людей на псевдореферендум.

"Есть несколько признаков, что они не будут долго в Мелитополе. Первый - вывоз краденого зерна по железной дороге, это быстрее. Второе - они "снялись" с блокпостов в районе, они есть только в Мелитополе и возле дорог государственного значения", – сказал Федоров.

Он добавил, что ВСУ создали россиянам огромные проблемы на Херсонщине, поэтому оккупанты хотят перегруппировать свои силы и попытаться удержать под своим контролем временно оккупированную территорию области.

Ранее, как писал УНИАН, стало известно, что российские войска покинули все блокпосты в Мелитопольском районе. Оккупанты боятся наступления ВСУ.

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