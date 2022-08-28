После удара, внутри боевого отделения танка началось задымление, после чего произошла детонация боекомплекта.

Украинские воины 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского испепелили танк оккупантов из переносного противотанкового комплекса "Джавелин".

Соответствующее видео опубликовали на ютуб-канале бригады.

"Помните фразу известного gолтавского поджигателя Виталия "а мне нравицца, как оно горит"? Он сказал это в телесюжете еще в 2010-м году. Фраза уже тогда стала мемом, а сейчас актуализировалась среди противотанкистов 30 ОМБр", – говорится в сообщении. Відео дня:

После удара, внутри боевого отделения танка началось задымление, после чего произошла детонация боекомплекта.

Ранее мы сообщали, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины в размере 1 миллиард долларов. В частности, он предусматривает дополнительные боеприпасы для HIMARS и 1000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4.

В Министерстве обороны Украины сравнили военную помощь от Соединенных штатов с черепашками-ниндзя. Отдельно в ведомстве поблагодарили ПТРК Javelin, который "поверил в нас первым.

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