Украинские воины 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского испепелили танк оккупантов из переносного противотанкового комплекса "Джавелин".
Соответствующее видео опубликовали на ютуб-канале бригады.
"Помните фразу известного gолтавского поджигателя Виталия "а мне нравицца, как оно горит"? Он сказал это в телесюжете еще в 2010-м году. Фраза уже тогда стала мемом, а сейчас актуализировалась среди противотанкистов 30 ОМБр", – говорится в сообщении.Відео дня:
После удара, внутри боевого отделения танка началось задымление, после чего произошла детонация боекомплекта.
Ранее мы сообщали, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины в размере 1 миллиард долларов. В частности, он предусматривает дополнительные боеприпасы для HIMARS и 1000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4.
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