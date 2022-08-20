При этом особое внимание уделили американскому ПТРК Javelin

В Министерстве обороны Украины сравнили военную помощь от Соединенных Штатов с черепашками-ниндзя. Отдельно в ведомстве поблагодарили ПТРК Javelin, который "поверил" в нас первым.

Об этом говорится в Twitter Министерства.

"Спасибо, Javelin! Ты поверил в нас задолго до того, как это стало трендом", - говорится в публикации.

Твит Минобороны проиллюстрировало картинкой с черепашками-ниндзя.

Как сообщал УНИАН, новость о том, что украинцы купили собственный спутник для Вооруженных сил не утихает уже вторые сутки. В Министерстве обороны воспользовались моментом, чтобы потроллить оккупантов, похваставшись весомой покупкой.

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