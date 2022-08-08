Всего на поддержку безопасности Украины Соединенные Штаты уже выделили почти 10 миллиардов долларов.

Пентагон объявил о дополнительном пакете военной помощи Украине в размере 1 миллиард долларов.

В частности, новый пакет помощи включает в себя дополнительные боеприпасы для HIMARS и 1000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4, передает сайт американского ведомства.

Также будет передано:

75 000 снарядов для 155-мм артиллерии;

двадцать 120-мм минометных систем и 20 000 снарядов к 120-мм минометам;

боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS);

50 БМП;

противопехотные боеприпасы Claymore;

взрывчатые вещества C-4, подрывные боеприпасы и оборудование для подрыва;

медицинские принадлежности, в частности аптечки первой помощи, перевязочные материалы, мониторы и другое оборудование.

В целом, Соединенные Штаты выделили Украине около 9,8 миллиарда долларов военной помощи с момента прихода к власти администрации Байдена.

Напомним, неделю назад США объявили для Украины новый пакет военной помощи на $550 миллионов.

Кроме того, в Пентагоне заявили о продвижении в вопросе поставок Украине норвежских зенитных ракетных комплексов NASAMS для усиления системы противовоздушной обороны.

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