Пентагон объявил о дополнительном пакете военной помощи Украине в размере 1 миллиард долларов.
В частности, новый пакет помощи включает в себя дополнительные боеприпасы для HIMARS и 1000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4, передает сайт американского ведомства.
Также будет передано:
- 75 000 снарядов для 155-мм артиллерии;
- двадцать 120-мм минометных систем и 20 000 снарядов к 120-мм минометам;
- боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS);
- 50 БМП;
- противопехотные боеприпасы Claymore;
- взрывчатые вещества C-4, подрывные боеприпасы и оборудование для подрыва;
- медицинские принадлежности, в частности аптечки первой помощи, перевязочные материалы, мониторы и другое оборудование.
В целом, Соединенные Штаты выделили Украине около 9,8 миллиарда долларов военной помощи с момента прихода к власти администрации Байдена.
Напомним, неделю назад США объявили для Украины новый пакет военной помощи на $550 миллионов.
Кроме того, в Пентагоне заявили о продвижении в вопросе поставок Украине норвежских зенитных ракетных комплексов NASAMS для усиления системы противовоздушной обороны.