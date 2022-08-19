Количество уничтоженных российских танков в Украине уже достигла 1 899 единиц. Еще один в "копилку" записали военные 30 ОМБр вместе с побратимами из 49-го батальона.
Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
На обнародованных кадрах хорошо видно, что в результате мощного взрыва из-за детонации боекомплекта башня российского танка подлетела вверх на несколько десятков метров. Фейерверк получился такой, как надо.
Как УНИАН сообщал, на Луганщине уничтожена ремонтная база оккупантов вместе с ними. Приблизительные потери противника составляют около ста единиц боевой техники и по меньшей мере полсотни оккупантов.
Тем временем на Херсонщине украинские военные снова попали в Каховский мост, который оккупанты только что восстановили. Советник главы Херсонской ОВА отметил, что ожидает "открытия" Антоновского моста, которое обещают россияне.
Как говорится в вечерней сводке Генштаба, ВСУ отбили попытки наступления русских на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия, и нанесли им потери.