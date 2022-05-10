По его мнению, идею о проведении мобилизации ему мог подать секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военные могли доложить президенту РФ Владимиру Путину о невозможности проведения мобилизации.

Свое мнение он высказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

По его словам, военное окружение Путина, в отличие от гражданского, прекрасно понимает, что оно не в состоянии обеспечить всеобщую мобилизацию.

"Мобилизация - это идея, которая витала в гражданском окружении Путина, потому как военные прекрасно знают, что к мобилизации они не готовы и обеспечить ее не могут", - сказал Арестович.

Советник главы ОП считает, что такую идею президенту России мог подать секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Луганске сотрудники ФСБ ищут мужчин по квартирам для мобилизации.

Вас также могут заинтересовать новости: