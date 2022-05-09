Он уверен, что ядерной войны не будет.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович спрогнозировал дальнейшее развитие событий в войне России против Украины.

Свое мнение он высказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

Арестович решил перевести с "кремлёвского на русский" высказывания президент РФ Путина о том, что "мы должны уберечь мир от войны".

"Ядерной войны не будет. Войны с НАТО не будет. Будет вялотекущая попытка решить три основные задачи: выход на границы Луганска, выход на границы Донецка и Херсона, и далее попытка удержания границ путём проведения скрытой мобилизации, снятия техники с хранения и создания группировки, которая будет переводить борьбу в партер, которая была с лета 2015-го по февраль 22-го, с торговлей на переговорах, созданием личных переговорных площадок по теме давайте какое-то соглашение типа "Минск-3" подпишем или "Стамбул-1", где якобы украинская сторона признает реалии", - рассказал он.

По его словам, вероятность закрепления "Херсонской Народной Республики", "Таврического края" или признание так называемых "ЛНР"/"ДНР" частью России зависит от обстановки.

"Это крайний сценарий. Не ядерное оружие, заметьте. Не полная мобилизация, а это крайний сценарий, резко ухудшающий ситуацию, обостряет ее для Кремля. И они оставляют ее, во-первых, они будут этим угрожать. Во-вторых, на случай если переговоры пойдут не по их сценарию. И еще увидим, какие санкции будут. Поэтому все с ними ясно, с этой войной. И все это зависит от того, как западные союзники поставят нам тяжелое оружие, которым мы можем сорвать эти планы", - отметил Арестович.

Напомним, что во время речи на параде ко Дню победы Путин заявил, что война в Украине - это "предупредительный отпор агрессии" со стороны НАТО.

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