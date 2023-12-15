На 2024-2026 годы предусмотрена военная поддержка на 200 миллионов евро.

Литва, которая постоянно поддерживает Украину, отправила сегодня новую партию помощи. Об этом сообщило Министерство обороны Литвы.

"Литовская армия направила в Украину несколько миллионов патронов и несколько тысяч снарядов к переносным противотанковым гранатометам малой дальности", - сказано в сообщении. Также отмечается, что передано около тысячи раскладушек.

"Мы слышим настоятельные просьбы Украины и продолжаем нашу поддержку, в соответствии с высказанными потребностями. Мы активно поощряем наших союзников делать то же самое", - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Видео дня

В сообщении отмечается, что Литва не только передает Украине военную технику и оборудование, но и активно обучает украинских военных, оказывает медицинскую помощь и имеет реабилитационные программы для украинцев.

"В Литве уже составили долгосрочный план поддержки. На 2024-2026 годы предусмотрена военная поддержка на 200 миллионов евро", - сообщает Министерство обороны Литвы.

Помощь для Украины

Недавно Германия объявила новый пакет помощи для Украины, который включает ЗРК Patriot, ракеты к нему, а также 7390 снарядов к артиллерии калибра 155-мм и 47 000 снарядов калибра 40-мм к гранатометам.

Также Эстония предоставляет Украине пакет военной помощи на 80 млн евро, включающий ракеты для противотанковых комплексов Javelin, пулеметы, снаряды для легкого оружия, транспортные средства, лодки и подводное оборудование.

На днях США объявили о выделение Украине помощи на 200 миллионов долларов, в который войдут дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы и противотанковое оружие.

Вас также могут заинтересовать новости: