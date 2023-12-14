В новый пакет войдут ракеты для противотанковых комплексов Javelin, пулеметы, снаряды для легкого оружия, транспортные средства, лодки и подводное оборудование.

Эстония предоставляет Украине новый пакет военной помощи стоимостью 80 миллионов евро. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Эстонии.

В частности, правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура относительно долгосрочной помощи для Украины и объемного пакета военной помощи.

"Подобно тому, как эстонские "Джавелины" сыграли решающую роль в обороне Киева и вдохновили другие страны протянуть руку помощи для Украины, наша цель с этим большим пакетом помощи - продемонстрировать, что борьба Украины за свободу может только быть успешной, если союзники продолжат помогать Украине", - подчеркнул Певкур.

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В новый пакет войдет большое количество противотанковых ракет для Javelin, а также гранатометы, снаряды для легких типов вооружения, различные транспортные средства, лодки и снаряжение для подводного плавания. Точные суммы не объявляются публично в связи с соображениями безопасности. В то же время, замещение стоимости этого пакета оценивается на уровне почти 80 миллионов евро.

"Российский режим делает ставку на то, что свободный мир откажется от поддержки Украины. Для того, чтобы разбить ошибочные расчеты российского уголовного режима, мы должны послать стратегический сигнал: мы продолжим оказывать значительную и устойчивую поддержку Украине, пока Украина не выиграет войну. На кону не только безопасность Украины, но также эстонского, трансатлантического и глобального сообщества в целом", - добавил министр.

С 2022 года Эстония предоставила Украине военной помощи стоимостью 500 миллионов евро.

Эстония и война в Украине

Эстония приняла у себя 69 тысяч украинских беженцев, а также передала в поддержку ВСУ треть собственного военного бюджета - больше всех в мире.

Как сообщал УНИАН, летом правительство Эстонии одобрило принципы использование замороженных в стране российских активов для поддержки Украины. Эстония стала первой европейской страной, разработавшей подобное правовое решение.

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