В новый пакет военной помощи Украине от Соединенных Штатов Америки войдут дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы и противотанковое оружие.
Как сообщается на сайте Пентагона, с августа 2021 года это пятьдесят третий пакет оборудования, которое администрация Байдена предоставляет Украине из запасов Минобороны. В него войдут:
- ракеты AIM-9M для ПВО;
- компоненты системы противовоздушной обороны;
- дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
- ракеты с оптическим отслеживанием (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- более 4 миллионов боеприпасов для стрелкового оружия;
- боеприпасы для обезвреживания препятствий;
- оборудование для защиты критически важной национальной инфраструктуры;
- запчасти, генераторы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
В Пентагоне в очередной раз призвали Конгресс как можно быстрее одобрить дополнительный запрос президента Джо Байдена о помощи Украине. "Безопасностная помощь Украине остается разумной инвестицией в нашу национальную безопасность. Она сдерживает потенциальную агрессию в других частях мира, одновременно укрепляя нашу оборонно-промышленную базу и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа", - добавили они.
Байден объявил о новом пакете помощи
Как известно, президент Украины Владимир Зеленский с 11 декабря находится с официальным визитом в Соединенных Штатах Америки. Вчера вечером он провел встречу с Джо Байденом, во время которой американский лидер объявил, что дал разрешение на передачу вооружения и техники из запасов Минобороны.
На совместной пресс-конференции Байден заявил, что Штаты продолжат предоставлять Украине необходимое оборудование и оружие "столько, сколько смогут".