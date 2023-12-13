Пентагон в очередной раз призвал Конгресс одобрить дополнительную поддержку Украины.

В новый пакет военной помощи Украине от Соединенных Штатов Америки войдут дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы и противотанковое оружие.

Как сообщается на сайте Пентагона, с августа 2021 года это пятьдесят третий пакет оборудования, которое администрация Байдена предоставляет Украине из запасов Минобороны. В него войдут:

ракеты AIM-9M для ПВО;

компоненты системы противовоздушной обороны;

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);

ракеты с оптическим отслеживанием (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более 4 миллионов боеприпасов для стрелкового оружия;

боеприпасы для обезвреживания препятствий;

оборудование для защиты критически важной национальной инфраструктуры;

запчасти, генераторы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

В Пентагоне в очередной раз призвали Конгресс как можно быстрее одобрить дополнительный запрос президента Джо Байдена о помощи Украине. "Безопасностная помощь Украине остается разумной инвестицией в нашу национальную безопасность. Она сдерживает потенциальную агрессию в других частях мира, одновременно укрепляя нашу оборонно-промышленную базу и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа", - добавили они.

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Байден объявил о новом пакете помощи

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский с 11 декабря находится с официальным визитом в Соединенных Штатах Америки. Вчера вечером он провел встречу с Джо Байденом, во время которой американский лидер объявил, что дал разрешение на передачу вооружения и техники из запасов Минобороны.

На совместной пресс-конференции Байден заявил, что Штаты продолжат предоставлять Украине необходимое оборудование и оружие "столько, сколько смогут".

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