Из боеприпасов ФРГ передала 7390 снарядов в артиллерию калибра 155-мм и 47 000 снарядов калибра 40-мм в гранатометы.

Германия передала Украине вторую систему противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ. Также страна предоставила ракеты в ЗРК Patriot.

Кроме этого, в пакет вошли девять гусеничных вездеходов Bandvagn 206, три беспилотных машины для разминирования, восемь тягачей Zetros и четыре прицепа к тягачам 8x8 HX81.

Из боеприпасов ФРГ передала 7390 снарядов в артиллерию калибра 155-мм и 47 000 снарядов калибра 40-мм в гранатометы.

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Военная помощь от Германии - детали

Ранее Берлин передал Украине новую военную помощь - боеприпасы, дроны, гранатометы и грузовики. При этом в ноябре Министерство финансов Германии приняло решение удвоить военную помощь Украине на 2024 год - до 8 миллиардов евро.

Стоит отметить, что Германия уже отдала Украине пять реактивных систем залпового огня MARS II, 18 боевых танков Leopard 2A6, 80 боевых машин пехоты MARDER, 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 3 системы противовоздушной обороны IRIS-t SLM и 2 пусковые установки IRIS-t SLS, систему противовоздушной обороны Patriot и две пусковые установки Patriot, а также другие виды вооружения и техники.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что у Украины улучшилась способность защищаться от воздушных атак РФ с помощью дронов и ракет. Он заявил, что Берлин передаст Киеву бронетехнику, боеприпасы, зимнюю защитную одежду, электрогенераторы для преодоления дефицита электроэнергии.

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