Средства будут использованы исключительно для поддержки, связанной с восстановлением Украины в результате российской агрессии.

Штрафы, собранные в Литве за несоблюдение международных и национальных санкций против РФ, будут переведены в Фонд сотрудничества в области развития и направлены на восстановление Украины.

Как сообщает LRT, на этой неделе 99 членов Сейма проголосовали за такую поправку к Закону о сотрудничестве в целях развития и гуманитарной помощи, никто не был против и не воздержался. Это изменение будет действовать в течение десяти лет - до января 2034 года.

Согласно принятой поправке, в указанный фонд будут переводиться средства, полученные от штрафов и конфискованного имущества при несоблюдении международных или национальных санкций.

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В поправке также указано, что эти средства будут использованы исключительно для поддержки, связанной лишь с восстановлением и реабилитацией Украины в результате российской агрессии.

Эту поправку инициировало Министерство иностранных дел. "Таким образом, цель состоит в том, чтобы Литва совместно способствовала восстановлению Украины и продемонстрировала твердое намерение поддержать Украину перед лицом российской агрессии", - заявила замминистра иностранных дел Йовита Нелюпшене, представляя законопроект в Сейме.

По ее словам, Литва могла бы самостоятельно, не дожидаясь решений Евросоюза или на международном уровне, принять меры, которые способствовали бы восстановлению Украины.

Согласно Кодексу об административных проступках, за нарушение международных санкций или ограничительных мер, установленных литовским законодательством, грозят штрафы от 200 до 6 тысяч евро.

"Такой шаг продемонстрировал бы твердую решимость Литвы оказать поддержку Украине, которая подвергается российской агрессии, и способствовал бы усилиям международного сообщества по обеспечению основополагающего принципа - агрессор должен компенсировать причиненный им ущерб", - говорится в сопроводительном письме к проекту.

По данным МИД Литвы, ущерб, нанесенный Россией Украине, по разным оценкам, составляет 700 миллиардов евро.

Санкции против РФ - новости

Евросоюз применяет санкции к 1473 гражданам России и Беларуси, и 207 юридическим лицам. В результате этих санкций и мер в государствах-членах ЕС были заморожены активы на сумму 215 миллиардов евро, а в странах ЕС и G7 иммобилизованы активы Центрального банка России на сумму 300 миллиардов евро.

В ноябре вице-президент Европейской Комиссии Жозеп Боррель заявил, что работа над 12-м пакетом санкций против России завершается. Он отметил, санкции будут как персональными, так и экономическими и секторальными.

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