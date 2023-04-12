Российские захватчики обстреляли приграничные районы Харьковской области, в результате чего двое гражданских лиц ранены.
Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram. В частности, враг продолжает террор гражданского населения прифронтовых территорий Харьковской области.
"Сегодня российские оккупанты обстреляли пгт Двуречная Купянского района", - сообщил глава ОВА.
Синегубов отметил, что, по предварительной информации, ранения получили мужчина 40 лет и 30-летняя женщина.
"Оба – в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за их жизнь", - говорится в сообщении.
Стуация в Харьковской области
Российские оккупанты почти ежедневно обстреливают территорию области и сам областной центр. Особенно страдают пограничные и прифронтовые районы. Так, сегодня стало известно, что из-за обстрелов была ранена женщина, еще два человека подорвались на российских минах.