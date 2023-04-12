Медики борются за жизнь мужчины и женщины, которые получили ранения.

Российские захватчики обстреляли приграничные районы Харьковской области, в результате чего двое гражданских лиц ранены.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram. В частности, враг продолжает террор гражданского населения прифронтовых территорий Харьковской области.

"Сегодня российские оккупанты обстреляли пгт Двуречная Купянского района", - сообщил глава ОВА.

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Синегубов отметил, что, по предварительной информации, ранения получили мужчина 40 лет и 30-летняя женщина.

"Оба – в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за их жизнь", - говорится в сообщении.

Стуация в Харьковской области

Российские оккупанты почти ежедневно обстреливают территорию области и сам областной центр. Особенно страдают пограничные и прифронтовые районы. Так, сегодня стало известно, что из-за обстрелов была ранена женщина, еще два человека подорвались на российских минах.

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